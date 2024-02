Coreaú tem a maior chuva do Ceará no dia; veja previsão do tempo

A região do Litoral Norte concentrou boa parte das chuvas nesse período, com registros em 13 postos. Na região, o município de Granja foi onde mais choveu, registrando máxima de 39,2 mm, no posto Granja.

O município de Coreaú , na região de Ibiapaba, registrou 47,2 milímetros (mm) de precipitação das 7 horas de sábado, 24, às 7 horas de domingo, 25. Foi a maior chuva do dia no Ceará, entre os 19 municípios que registraram precipitações. Os dados preliminares são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os dados atualizados às 8h30min deste domingo, 25, indicam que choveu em 19 municípios e 23 postos. A chuva ocorreu majoritariamente no Litoral Norte e na Ibiapaba. Também houve registros no Litoral Norte, um registro no Sertão Central e Inhamuns (Quiterianópolis, 6 mm) e um no Litoral de Fortaleza (Fortaleza, 3 mm).

Confira as 10 maiores chuvas do dia por posto



Coreaú (Posto: AÇUDE DIAMANTE): 47,2 mm

Granja (Posto: GRANJA): 39,2 mm

Granja (Posto: AÇUDE GANGORRA): 31 mm

Paracuru (Posto: PARACURU): 28 mm

Moraújo (Posto: AÇUDE VÁRZEA DA VOLTA): 21 mm

Meruoca (Posto: MERUOCA): 17 mm

Sobral (Posto: CAIOCA): 14,2 mm

Santana do Acaraú (Posto: AÇUDE SAO VICENTE): 13,2 mm

Senador Sá (Posto: SENADOR SA): 12 mm

Coreú (Posto: SITIO URUBU): 11 mm

Previsão do tempo no Ceará

De domingo, 25, a terça-feira, 27, a previsão do tempo é de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões.

De acordo com a Funceme, as chuvas de domingo e sábado, 26, devem ser mais abrangentes no centro-sul do Ceará, com intensidade variando de moderada a forte. Isso se dá pela atuação de um Vórtice ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cuja borda norte está gerando instabilidade sobre o norte do Nordeste do Brasil no início da semana.

Efeitos locais, como sistema de brisa e interação dos ventos com o relevo, também podem causar chuvas.