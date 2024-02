Professor de muay thai é preso por estuprar aluno em Pindoretama

Quando a família da criança tomou conhecimento do caso, procurou as autoridades policiais para denunciar o caso.

O crime foi cometido quando a vítima era aluno do suspeito. A investigação aponta que o homem aproveitou a proximidade com a criança e cometeu o crime.

Um professor de muay thai de 27 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 19, pela Polícia Civil do Estado (PCCE), condenado por crime de estupro de vulneravel que ocorreu no ano de 2021. Na época, a vítima tinha 6 anos de idade. O caso aconteceu na cidade de Pindoretama, a 47,3 km de Fortaleza .

Diante dos fatos e materiais do processo que comprovam o crime, a Polícia Civil representou a prisão definitiva do suspeito. Com a decisão judicial em mãos, a Polícia Civil executou o mandado de prisão do homem.

O suspeito foi colocado à disposição da Justiça para cumprir 13 anos e três meses de prisão.