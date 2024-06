Pastor suspeito de abusar e stalkear adolescentes da igreja é preso no Ceará

Um líder religioso de 38 anos foi preso preventivamente suspeito de cometer crimes de estupro de vulnerável e stalking. A prisão aconteceu na tarde da última segunda-feira, 3, em Pentecoste, a 95,8 km de Fortaleza.

A Polícia informou que as vítimas eram adolescentes que frequentavam a igreja onde ele fazia cultos religiosos, em Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com as investigações da Delegacia Regional de Itapipoca, o pastor se aproveitava das adolescentes que frequentavam a igreja para praticar abusos e perseguir as vítimas.