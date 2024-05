Homem é preso dentro do Aeroporto de Fortaleza após ingerir 80 cápsulas de cocaína

Um homem de 22 anos foi preso no Aeroporto Internacional de Fortaleza, nesta sexta-feira, 10, transportando cerca de 80 cápsulas de cocaína em seu corpo. Ele é natural de São Paulo, Campinas, e tinha como destino final Dublin, na Irlanda, com escala em Paris. O homem foi abordado durante fiscalização de rotina. Em uma semana já foram apreendidos em flagrante 11 pessoas no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

A equipe do aeroporto e do Canil da Polícia Federal o separou para entrevista e ele acabou confessando o crime cometido. O mesmo foi encaminhado ao hospital, devido à gravidade do caso e visando preservar a integridade física do investigado.

Ao chegar no hospital o indivíduo foi encaminhado para expelir o conteúdo em ambiente controlado. Medida essa que foi tomada para garantir a condição física do suspeito, considerando que as cápsulas estavam alojadas em seu estômago.