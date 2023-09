Adolescente de 15 anos que desapareceu em Paraipaba é encontrado morto

Desde então, familiares e amigos do adolescente, além das forças de segurança, faziam buscas para encontrá-lo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo do jovem foi encontrado nesse domingo, 17, em uma área de vegetação no bairro Setor E. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.



Por nota, a SSPDS também informou que a causa da morte apenas poderá ser confirmada após o laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). As investigações permanecem a cargo da Delegacia Municipal de Paraipaba.