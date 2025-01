Carros caem em cratera que se abriu em rodovia próxima a Paracuru

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É uma cratera grande, cabe um caminhão dentro", completa. A rodovia percorrer parte dos municípios do Litoral Oeste do Ceará, com tráfego de turistas e também de caminhões, devido a proximidade com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.