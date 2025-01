Chuvas intensas são esperadas na região Norte e Ibiapaba na noite desta sexta, 24

Já as regiões do Sertão Central e Inhamuns e Cariri têm entre 20% e 40% de probabilidade de registrar chuva intensa

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso de chuvas intensas para a região noroeste do Ceará nesta sexta-feira, 24. As precipitações podem ser mais fortes na região Norte e Ibiapaba , conforme o órgão.

Já as regiões do Sertão Central e Inhamuns e Cariri têm entre 20% e 40% de probabilidade de registrar chuva intensa. As precipitações devem atingir a área na madrugada e no começo da manhã de sábado, 25.

O aviso tem validade até as 12 horas deste sábado. Conforme a Funceme, a previsão do tempo para domingo, 26, é de chuva no Cariri, Litoral de Fortaleza e Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada.

As chuvas devem seguir durante a manhã e a tarde de domingo na maior parte do Estado. No Litoral de Fortaleza, não deve chover durante o período da tarde e da noite.