Suspeito apontado como chefe de grupo criminoso é preso em Paracuru

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um homem apontado como chefe de um grupo criminoso responsável por crimes de homicídio e ocultação de cadáver foi preso, nessa quinta-feira, 4, em uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) no município de Paracuru, a 90,8 km de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes da Delegacia Metropolitana de Aquiraz iniciaram investigações para apurar crimes registrados na região de Aquiraz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais ITA no Ceará: ministros da Defesa e da Educação assinam acordo nesta tarde

Golpe do precatório: falsos advogados e funcionários são presos no Ceará

Cirurgias eletivas: Ceará realizou 28 mil procedimentos até agosto

Com as informações obtidas, os policiais localizaram o investigado, identificado como Francisco Bruno Gomes da Silva e conhecido como “B13”, que é suspeito de cometer os crimes na Região Metropolitana.

Francisco Bruno, que tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa, foi preso em uma residência em Paracuru. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Aquiraz e está à disposição da Justiça.