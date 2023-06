Mulher é presa e filho adolescente é apreendido com revólver e balaclava no interior do Ceará

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa quinta-feira, 15, em Pacujá, município distante 311,4 km de Fortaleza. Ela estava em posse de uma arma de fogo e uma balaclava. O filho dela, de 17 anos, estava com a mãe e foi apreendido.

Segundo a Polícia Civil, a mulher teria um revólver calibre 38 com uma munição. Na residência onde estavam os suspeitos foram apreendidos também uma balaclava e um aparelho celular, que será usado em investigações.

Mãe e filho foram conduzidos à Delegacia Municipal de Pacujá, onde ela foi autuada em flagrante por posse irregular de arma e corrupção de menores. Para o adolescente, que já tinha registro de ato infracional análogo ao crime de receptação e posse de drogas, foi lavrado um ato infracional análogo a posse irregular de arma de fogo. Os dois se encontram à disposição da Justiça.

A ofensiva foi realizada pela Delegacia Municipal de Pacujá, com apoio da Delegacia Regional de Sobral e da Delegacia Municipal de Varjota, e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em residências na região.