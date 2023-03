Combate à pesca ilegal: 12 suspeitos são detidos em Pacujá

Pesca predatória em lagos e rios é proibida na época da "piracema", período em que as espécies se reproduzem

Uma ação de combate à pesca ilegal, feita pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), resultou em 12 detidos no município de Pacujá, a 311,4 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o batalhão ambiental realizava o patrulhamento da área quando os agents foram acionados sobre a ocorrência de pesca ilegal no rio Jaibaras, localizado na zona rural do município.

Com a chegada dos agentes no local informado, parte dos suspeitos fugiu do local. Apesar da fuga, 12 pessoas foram detidas nas proximidades da área.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos suspeitos, os agentes apreenderam 260 quilos (kg) de peixes — entre piabas, piabuçu, pial e curimatã —, três espingardas artesanais, dez galões de plástico e oito tarrafas. Os policiais também encontraram 600 kg de peixes vivos, que foram devolvidos ao rio para dar continuidade ao processo de reprodução.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Sobral. A investigação sobre o caso será realizada pela Delegacia Municipal de Pacujá, que busca deter os outros suspeitos e identificar a posse das armas apreendidas.

Combate à pesca ilegal: período de defeso dos peixes

No Ceará, a pesca continental é proibida devido ao período de defeso dos peixes de água doce, entre 1º de fevereiro e 30 de abril. Durante esta época, ocorre a "piracema", processo em que os animais migram para realizar a reprodução.

Sobre o assunto Trechos de seis rodovias cearenses apresentam interdições

Umirim tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas

Água doce é mais favorável a afogamentos, aponta Corpo de Bombeiros do Ceará

Fevereiro teve o dia com mais "riscos" no céu: mais de 15 mil raios registrados

Tags