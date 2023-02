Dois irmãos de 18 e 21 anos são mortos a tiros em Pacoti

Dois irmãos de 18 e 21 anos foram mortos a tiros em Pacoti, a 93,5 km de Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira, 17. O duplo homicídio é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

As vítimas foram encontradas mortas com marcas de tiros em um imóvel localizado na zona rural do município. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Guaramiranga.

