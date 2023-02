Ceará deve ter chuvas em todas as regiões no fim de semana de Carnaval

O fim de semana de Carnaval deve ser de chuvas no Ceará. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Estado segue com previsão de chuvas para todas as macrorregiões até, pelo menos, o próximo domingo, 19.

"As precipitações são provocadas principalmente pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical, que vai continuar influenciando", explica Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Funceme. "Na faixa litorânea, próximo à Região Metropolitana, as precipitações devem ocorrer principalmente durante a madrugada e a manhã", detalha.

No Litoral Norte e na Ibiapaba, as chuvas devem acontecer à tarde e durante a noite.

Chuvas isoladas devem acontecer em nas regiões mais interioranas do Estado, como a Jaguaribana e o Sertão Central e Inhamuns. Nessas localidades, a tendência é chover durante a noite.



Informações sobre o tempo na segunda e na terça-feira devem ser divulgadas pela Funceme durante o fim de semana.

Confira a previsão do tempo para os primeiros dias de Carnaval no Ceará:

Sexta - 17/02/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada na Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba.

Sábado - 18/02/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Domingo - 19/02/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada na Jaguaribana, no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Sertão Central e Inhamuns.

