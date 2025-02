PMs salvam casal que era submetido a "tribunal do crime" em Pacatuba

Residencial Orgulho Ceará II / Crédito: Reprodução/ GoogleMaps

Um homem e uma mulher que eram submetidos a um "tribunal do crime" foram salvos por policiais militares na tarde dessa sexta-feira, 21, no residencial Orgulho do Ceará, localizado em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza). Dois suspeitos de envolvimento com o crime foram presos em flagrante. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), era por volta das 12h40min, quando três homens foram até o apartamento onde a mulher morava e passaram a questionar quem era o amigo que ela estava recebendo.

Armados, os criminosos disseram que, se o homem fosse morador de um bairro dominado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV), ele seria morto. No Orgulho do Ceará, o domínio territorial é da facção Guardiões do Estado (GDE).

Conforme o depoimento dos PMs, ao chegarem ao local, um dos criminosos correu e conseguiu fugir. Já Francisco Dionísio Silva Araújo, de 42 anos, e Francisco Mateus Alves da Silva, de 26, foram detidos.

Eles foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Pacatuba, onde foram autuados em flagrante por sequestro e cárcere privado e por integrar organização criminosa. Na delegacia, Francisco Mateus fez uso do direito de permanecer em silêncio, enquanto Francisco Dionísio negou envolvimento com o crime. Conforme a sua versão, ele estava no térreo quando percebeu uma mulher chorando no terceiro andar.

Ele disse ter subido para saber o que estava acontecendo, momento em que se deparou com um desconhecido descendo as escadas. Em seguida, ele foi abordado e preso pelos PMs ao lado de Mateus. Suspeito diz ter sido agredido por PMs, que negam Em audiência de custódia realizada neste sábado, 22, os suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada. Durante a audiência de custódia, Francisco Dionísio disse ter sido agredido pelos PMs com “muitas joelhadas, murro no rosto e pancadas nas costas”. Os agentes de segurança relataram, entretanto, que os dois suspeitos tentaram fugir e eles precisaram realizar “uso progressivo da força” para detê-los. Além disso, um deles teria caído da escadaria durante a fuga.