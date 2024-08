Professor de escolinha de futebol é acusado de estuprar 15 crianças e adolescentes em Sobral

Um homem que trabalhava como professor de uma escola de futebol no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, é acusado de estuprar 15 crianças e adolescentes. Ele está preso desde junho último. As vítimas teriam de 8 a 13 anos de idade, conforme o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A denúncia foi aceita pela Justiça do Ceará nesta terça-feira, 6.

Mais informações em instantes