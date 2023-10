Ginásio na Pacatuba é invadido por criminosos: uma pessoa é morta e duas baleadas

Crédito: leitor via WhatsApp

Três homens armados cercaram um ginásio na Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, durante um evento esportivo, e atiraram contra as pessoas presentes.

De acordo com uma fonte policial, uma pessoa morreu e outras duas foram baleadas. O caso foi registrado durante o fim de semana, na noite do sábado, 30, no distrito de Monguba.

Durante a correria, o alvo do crime, uma vitima de 29 anos, caiu e um dos criminosos descarregou a arma com vários tiros contra o rapaz. Uma adolescente foi ferida na perna e outro rapaz atingido nas costas, conforme informou a fonte.