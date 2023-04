Estudante é esfaqueada na entrada de escola em Pacatuba, no Ceará

Uma estudante da Escola de Ensino Médio Deputado Fausto Aguiar Arruda, localizada em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza), foi esfaqueada na entrada do estabelecimento no início da tarde desta terça-feira, 25. Conforme a Secretaria da Educação (Seduc), a autora das agressões foi a irmã de uma outra estudante.



Ainda conforme a Seduc, a vítima teve lesões leves e foi levada a uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Seduc ainda informou que acompanha o caso por meio da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 1, juntamente com a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

A pasta ainda informou que as aulas na unidade foram suspensas nessa quarta-feira, 26. Na quinta-feira, 27, a psicóloga da Crede 1 e representantes do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) estarão na unidade de ensino para realizar um momento com pais, alunos e professores.



"A gestão escolar adotou imediatamente as providências necessárias, com acionamento do trabalho policial e conversa com as famílias das duas estudantes envolvidas", diz nota da Seduc, que acrescentou que as políticas de combate à violência serão fortalecidas na escola.



"A orientação é para que os fatos sejam apurados dentro da legalidade, assegurando a proteção ao sigilo individual das estudantes, que são adolescentes".



O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter mais informações sobre o caso e atualizará esta matéria assim que receber resposta.

