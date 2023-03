Homem é preso após esconder arma de fogo em cesto de roupas em Pacatuba

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu, com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), nessa segunda-feira, 6, um homem de 23 anos em posse de arma de fogo e munições no bairro Pavuna, localizado no município de Pacatuba. A Polícia encontrou o armamento escondido em um cesto de roupas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais responderam a uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria em posse de uma arma de fogo.

Os agentes foram até o endereço mencionado, onde residia o suspeito, identificado como Gabriel Wilson Soares Lima, que tem antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Os policiais encontraram a arma calibre 38 e munições escondidas em um cesto de roupas sujas. Sete celulares também foram apreendidos policiais.

O homem foi encaminhado ao 24º Distrito Policial, e o suspeito foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e receptação. A PC-CE também investigará se o suspeito é o autor de outros crimes cometidos na região.

