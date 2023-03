Polícia Civil captura 55 agressores em operação de combate à violência contra a mulher

Operação Átria, em âmbito nacional, realizou 36 capturas na Capital e 21 no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará realizou 55 capturas na "Operação Átria", de combate à violência contra a mulher. Foram 36 capturas na Capital e 21 no Interior do Estado. Nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, a PC-CE intensificou as ações.

Desenvolvida em âmbito nacional, a operação foi deflagrada no dia 27 de fevereiro. Nesta quarta, seis capturas foram realizadas, além do cumprimento de mandados de prisão em desfavor de agressores sexuais que já estavam presos por outros crimes.

Conforme Eliana Maia, da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, quatro mandados de prisão foram contra o mesmo autor de crime sexual, apreendido em flagrante. Segundo a delegada, as investigações conseguiram descobrir pelo menos 14 vítimas, sem contar vítimas menores de 18 anos, cujos procedimentos encontram-se na Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa).

Outro mandado foi contra um indivíduo que praticou crime de estupro em Caucaia. "O caso foi bem divulgado. Ele abusou de uma senhora na frente do marido. Depois da prisão, ele fugiu e praticou novamente outro crime de estupro", explicou.

A operação é realizada pelas Polícias Civis de todos os estados e do Distrito Federal, sob coordenação Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), através da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

As ofensivas policiais seguem na busca de suspeitos e foragidos da Justiça pela prática de crimes de feminicídio, violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual contra mulheres e outras tipificações.

Nesta quarta, a Polícia Civil também lançou a campanha "Para acabar com a violência, você tem mais força quando conta com quem te entende". As ações de prevenção e conscientização sobre o tema são realizadas meio do Departamento de Polícia Especializada de Proteção aos Grupos Vulneráveis.

Janaina Braga, diretora do departamento, explica que um folder explicativo sobre os diferentes tipos de violência foi distribuído nas Delegacias de Defesa da Mulher de todo Estado. "Violência física, patrimonial sexual, psicológica, moral. A intenção é que quando a mulher se ver em situação de violência, ela possa procurar a delegacia mais próxima ou a Delegacia de Defesa da Mulher para denunciar", diz.





