Governo do Estado amplia ações de combate à violência contra a mulher

Políticas como a Casa da Mulher Cearense e a Patrulha Maria da Penha serão reforçadas no Interior do Estado

Nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, o Governo do Ceará realizou um evento para divulgar ampliações das políticas de combate à violência contra mulheres. A vice-governadora, Jade Romero (MDB), reafirmou o investimento para construção de mais duas Casas da Mulher Cearense, nos municípios de Tauá e Crateús, além da implantação da Patrulha Maria da Penha em mais cidades e a criação de um comitê para acompanhar as ações feitas pelo Estado.

O investimento na construção dos equipamentos em Tauá e Crateús somam R$ 9,7 milhões. Perguntada sobre o prazo do início das obras, a vice-governadora afirmou que ainda haverá a assinatura da ordem de serviço. A ampliação faz parte da interiorização da política da Casa da Mulher Brasileira, que reúne serviços de acolhimento e justiça para mulheres em situação de violência e funciona em Fortaleza.

Além das duas anunciadas, outras três casas funcionam em Quixadá, Sobral e Juazeiro do Norte, e mais uma está sendo construída em Iguatu. “Em todas as regiões do estado do Ceará vai acontecer a instalação da Casa da Mulher Cearense. Vamos trabalhar para prevenir e coibir a violência de gênero no nosso Estado”, afirma Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira.

A Patrulha Maria da Penha, que já funciona em territórios atendidos pelo Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar, deve ser expandida para todos os municípios que têm Casa da Mulher Cearense. De acordo com Jade Romero, os municípios que têm Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) também receberão o serviço.

“Temos uma experiência exitosa com o Copac, no acompanhamento de mais de 3 mil mulheres. A patrulha é muito efetiva no acompanhamento de mulheres que foram vítimas de violência”, afirma a vice-governadora.

Também haverá a criação do Comitê de Combate à Violência Contra as Mulheres e Feminicídios. A vice-governadora reiterou que o grupo reunirá secretarias do Estado, o Conselho Estadual de Mulheres e entidades da sociedade civil.

As secretárias do governo e a vice-governadora também aproveitaram a cerimônia para enfatizar a importância de denunciar as violências sofridas por mulheres. “Uma ligação para a polícia, seja no 190 ou no 180, pode salvar vidas”, disse Jade.

