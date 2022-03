Mulher trans de 31 anos é morta a tiros em Pacatuba

Uma mulher trans de 31 anos foi morta na última quarta-feira, 30, em Pacatuba, a 32,4 km de Fortaleza. O nome da vítima não foi divulgado, e os tiros teriam sido efetuados em via pública, no bairro Alto São João.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou, em nota, que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) fazem diligências relacionadas ao homicídio doloso.



Equipes da PMCE, da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, estiveram no local, conforme a SSPDS.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257 4807

