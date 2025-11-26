Mulher é assassinada a tiros em Pacajus

Mulher é assassinada a tiros em PacajusCorpo da vítima foi encontrado em uma zona rural no bairro Lagoa Seca. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime
Uma mulher foi assassinada a tiros em uma localidade rural no bairro Lagoa Seca, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 26.
No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do caso. Ainda não há informações da motivação do crime.
Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso é investigado como homicídio doloso, quando há intenção de matar. A investigação está a cargo da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Pacajus, unidade da PC-CE.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Pacajus: (85) 3348 4591
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br