Mulher é assassinada a tiros em Pacajus

Corpo da vítima foi encontrado em uma zona rural no bairro Lagoa Seca. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime

Uma mulher foi assassinada a tiros em uma localidade rural no bairro Lagoa Seca, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 26.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do caso. Ainda não há informações da motivação do crime.