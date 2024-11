Cearense faz pedido de namoro em cinema: "Queria algo que fosse importante"

Eles foram apresentados um à família do outro e começaram a sair como um casal, entretanto, sem o pedido de namoro oficial. Michele sabia que ele estava próximo, só não sabia quando e onde. Porém, a estudante de direito deixou claro que desejava ter as pessoas mais próximas consigo neste momento.

Momento foi planejado com grupo de amigos

Ainda decidindo o que seria feito, Emerson decidiu seguir a ideia de alguns amigos que sinalizaram para o pedido no cinema, e a partir de então, tudo começou a ser organizado. Em uma semana, ele produziu o vídeo, planejou os detalhes com os entes queridos do casal e fez o contato com o cinema onde o compromisso foi efetivado.

Com tudo pronto, ele marcou uma ida ao cinema rotineira com a namorada e um casal de amigos. Para que tudo funcionasse, uma amiga dos dois atrasou Michele, fazendo com que ela fosse a última a chegar na sessão.