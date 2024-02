Motorista perde o controle e carro colide com poste em Pacajus

Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste de energia elétrica nesta terça-feira, 20, no município de Pacajus, a 57 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente do tipo saída de pista ocorreu no km 46 da BR-116.