Inspetora da PC-CE é investigada por efetuar tiro dentro de restaurante após brigar com mulher

A abertura do processo para apurar o caso foi publicada no Diário Oficial. Disparo teria sido registrado dentro de restaurante em Pacajus, onde a agente teria brigado com outra mulher

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta de uma inspetora da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A agente é suspeita de efetuar disparos de arma de fogo em um restaurante no município de Pacajus, a 57 quilômetros de Fortaleza.



O caso teria ocorrido durante uma luta corporal com outra mulher. Conforme o documento, a ocorrência foi registrada em maio de 2022, e a abertura do procedimento foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última sexta-feira, 26 de janeiro.

Conforme o DOE, a inspetora estava no restaurante e teve uma luta corporal com uma frequentadora do local. Ela teria sacado a arma e efetuado um disparo. Em seguida, fugiu do estabelecimento. O documento não especifica a motivação da luta corporal.