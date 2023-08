Pai de 41 anos e filho de 19 são mortos em Pacajus

Antônio Rafael Pereira de Oliveira, de 41 anos e o Otávio Nonato de Oliveira, de 19 anos, pai e filho, foram mortos na noite da segunda-feira, 21, no bairro Área Verde, em Pacajus.

Os dois estavam na própria residência e morreram no local. O filho, Otávio, apresentava vários tiros na cabeça. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local colhendo as primeiras informações sobre o crime.

No dia 18 outro caso envolvendo pai e filho como vítimas aconteceu na Região Metropolitana (RMF), no Eusébio. As vítimas Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e Francisco Gabriel Braúna da Silva, de 13 anos, foram mortas na avenida Coronel Cícero Sá.