Homem é condenado a 22 anos de prisão por matar o próprio pai enquanto ele dormia

Um homem foi condenado a 22 anos e dois meses de prisão durante a última segunda-feira, 12, no município de Orós, a 335 quilômetros (km) de Fortaleza, acusado de matar o próprio pai. A sentença foi aplicada ao réu Damião Rodrigues, que teria cometido o crime enquanto o genitor dormia no sítio Cabeça de Nego, localizado na zona rural da cidade.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o crime fora cometido no dia 10 de junho de 2020, quando o réu teria discutido com a vítima, após esta negar-lhe uma bebida. Horas após o ocorrido, Damião voltou à casa do pai e o atingiu até a morte com golpes de picareta na cabeça.