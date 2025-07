Fortaleza terá novos coordenadores pedagógicos em 23 escolas a partir de agosto

A medida visa fortalecer o planejamento e o acompanhamento pedagógico em unidades com alta demanda e diversidade de ensino

A seleção dos profissionais será realizada por meio de chamada pública, conforme edital disponível no site da Secretaria Municipal da Educação (SME).

A partir de 1º de agosto, 23 escolas da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza passarão a contar com novos coordenadores pedagógicos. As unidades contempladas estão distribuídas entre os seis Distritos de Educação da cidade.

Segundo a SME, a medida contempla escolas com matrícula superior a 800 alunos , funcionamento em três turnos e oferta de duas ou mais modalidades de ensino, como Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Conforme a pasta, as unidades contempladas foram definidas em diálogo com as coordenadorias dos Distritos de Educação.

De acordo com o secretário da Educação, Idilvan Alencar, em declaração divulgada pela SME, a nomeação desses coordenadores é uma medida para que as escolas avancem em seus projetos pedagógicos. “Com reforço na equipe para apoiar o planejamento, a rotina escolar e o acompanhamento mais efetivo dos nossos estudantes”, destaca.

