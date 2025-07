Bolsonaro diz não pensar em sair do Brasil para evitar prisão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Questionado durante entrevista ao Poder360 nesta terça-feira, 15, se considera a hipótese de ser preso, Bolsonaro disse que "tudo pode acontecer".

Ele voltou a afirmar que, "solto ou preso", é "um problema", e que não querem prendê-lo, mas "eliminá-lo". Réu por golpe de Estado no Supremo, o ex-presidente já havia afirmado nesta segunda-feira, 14, que "o sistema" quer "destruí-lo por completo".

No mesmo dia, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação do ex-presidente e de sete aliados que integram o "núcleo crucial" do plano de golpe de Estado. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro liderou as articulações golpistas e a ruptura democrática só não se concretizou por "fidelidade" do Exército e da Força Aérea Brasileira.

Para Bolsonaro, a denúncia da PGR é como uma acusação de matar "um marciano" e repetiu mais de uma vez que estava nos Estados Unidos no 8 de Janeiro e não tentou um golpe de Estado.