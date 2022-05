Novo superintendente da Polícia Federal no Ceará toma posse

Rodrigo Carneiro Gomes tomou posse nesta sexta-feira, 6, como chefe da Superintendência Regional do Ceará da Polícia Federal. O novo superintendente substitui o delegado Caio Rodrigo Pellim, que tomou posse em maio de 2021. A solenidade de posse teve a presença da governadora do Estado, Izolda Cela.

Durante o evento, realizado no auditório da Escola Superior da Magistratura, Pellim relembrou momentos de dificuldade durante a pandemia e a articulação para que policiais federais tivessem acesso à vacina da Covid-19 de forma prioritária.

O antigo superintendente também mencionou números de produtividade da PF durante a gestão, como o índice de solução de inquéritos policiais de 80%. Caio deixa o cargo para assumir a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, em Brasília.

Antes de assumir o cargo, Carneiro Gomes foi delegado da Polícia Federal, trabalhou como assessor de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assessor especial da Secretaria de Segurança Pública do DF e assessor técnico no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR).

O novo superintendente também foi assistente da diretoria de Inteligência da PF e chefe da Divisão de Contrainteligência Policial. Rodrigo ocupava o cargo de diretor de Inteligência Policial no órgão antes de chefiar a superintendência no Ceará.

Em seu discurso, Carneiro afirmou que será uma “liderança integral e colaborativa”, procurando criar pontes entre órgãos parceiros, como a Polícia Civil e a Polícia Militar do Ceará.

“Nesta gestão, assim como nas anteriores, será enfatizada a cooperação interinstitucional, o combate ao crime organizado em todas as suas modalidades, a exemplo da repressão ao tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro, corrupção e foco também muito grande no bem-estar dos nossos policiais e servidores administrativos e colaboradores”, disse.

Rodrigo Carneiro afirmou ainda que continuará pleiteando a criação da delegacia da Polícia Federal em Sobral, uma “demanda antiga”, segundo Pellim.



