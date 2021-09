Homem é preso em Sobral após balear duas pessoas, incluindo uma criança

A Polícia continua em buscas para prender outro suspeito do crime. As vítimas não tiveram a idade revelada

Um homem foi preso em flagrante, pela Polícia Militar de Sobral, na Região Norte do Estado, suspeito de balear uma criança e um adulto no Conjunto Nova Caiçara, no município, na tarde desta segunda-feira, 20.

A motocicleta que o suspeito estava foi apreendida. Outro suspeito que estava com o homem preso na moto conseguiu fugir. A PM segue em buscas para prendê-lo.

As duas pessoas feridas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar, ainda em Sobral. Os dois feridos não tiveram as idades reveladas.



