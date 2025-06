Operação desarticula grupo criminoso que falsificava e distribuía cédulas no Ceará

Criminosos utilizavam cola de madeira e bicarbonato de sódio para deixar as notas com textura mais áspera, simulando o aspecto das cédulas verdadeiras. PF cumpriu três mandados de busca e apreensão no município de Nova Russas, nesta quarta-feira, 11

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no município de Nova Russas , que foram expedidos pela 23ª Vara Federal de Fortaleza . Todos os alvos das buscas investigadas residem no Município, sendo um dos investigados apontado como figura central na articulação do grupo.

Uma operação da Polícia Federal (PF) desarticulou grupo criminoso envolvido na compra, aperfeiçoamento e distribuição de cédulas falsas de real no Ceará. As ações policiais foram realizadas na manhã desta quarta-feira, 11.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um dos suspeitos. A PF, no entanto, não relacionou a prisão dele como a figura central do grupo. Com o suspeito, foi apreendido um celular que continha conversas em grupos de WhatsApp.

Os diálogos virtuais tratavam da compra de cédulas falsificadas, técnicas de falsificação e do planejamento logístico para distribuição dos materiais em diversas cidades da região.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, as mensagens também apontam a possível atuação de um fornecedor especializado. As diligências, no entanto, continuam para identificar o suspeito.