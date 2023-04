Homem de 53 anos é denunciado pelo MPCE por estupro de vulnerável contra a filha

A denúncia foi feita por meio da 2ª Promotoria de Justiça do município de Nova Russas

Por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Nova Russas, um homem de 53 anos foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a própria filha, uma criança de três anos.

De acordo com os autos do processo, o crime teria ocorrido entre os dias 10 e 25 de março deste ano. O crime foi revelado em uma conversa que a vítima teve com sua avó materna.

A denúncia, feita pelo promotor Bruno de Albuquerque, mostra que ao ser levada às autoridades, a menina foi submetida a uma perícia, que acusou indícios que a menina teria sido vítima de estupro.

Com os fatos apurados em investigação, o Ministério Público pediu que a polícia continue a investigar o suspeito pela hipótese de possíveis crimes sexuais que ele possa ter cometido contra os dois irmãos da menina, de 2 e 7 anos.

O promotor demandou além da prisão preventiva do homem, o pagamento de multa em reparação aos danos morais causados à menina caso a decisão seja dada em desfavor do suspeito.

