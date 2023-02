Homem se esconde em bueiro para fugir da polícia mas é preso

Após invadir a residência da ex-namorada e ameaçá-la com uma faca, um homem de 28 anos tentou fugir se jogando em um córrego depois dos vizinhos perceberem os pedidos de socorro da mulher. O caso aconteceu no centro de Caratinga, a 296 km de Belo Horizonte (MG).

No entanto, após se jogar no córrego e tentar deixar o local, o homem, que não teve identidade divulgada, teria conseguido acessar um bueiro e acabou ficando preso no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do homem, que foi preso em seguida.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como perseguição, violação de domicílio e atendimento de denúncia de infração contra a mulher. Todo o momento foi registrado em um vídeo que repercute nas redes sociais.

Veja o vídeo do momento em que o homem é resgatado do bueiro:

