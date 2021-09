Laudo comprova morte natural de idosa e inexistência de violência sexual

O Ceará venceu o Figueirense-SC por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira, 9, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e segue como líder isolado do Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com 10 pontos. O gol do Alvinegro foi marcado por Jhoninha.

O Vovô abriu o placar aos 28 minutos da etapa final. Em rápido contra-ataque, Jhoninha partiu pela esquerda e tocou por baixo do goleiro Antônio, dando números finais à partida e garantindo a terceira vitória consecutiva do Ceará.

Invicto na segunda fase da competição, com três vitórias e um empate, o Alvinegro é líder isolado do Grupo C com 10 pontos, seis a mais que o segundo colocado Grêmio-RS, que joga nesta sexta-feira, 10, contra o Corinthians-SP. O Figueirense-SC segue na lanterna com apenas um ponto conquistado.

Na próxima quinta-feira, 16, O Vovô encara o Grêmio-RS, no estádio Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), às 15 horas, pela 5ª rodada da segunda fase. Caso vença, o Alvinegro garante a classificação antecipada para a semifinal do torneio.



