Corpo de homem é encontrado no Pirambu; vitima tinha marcas de violência

Um corpo foi encontrado dentro do mar, na Praia Pirambu, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 6. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima não foi identificada e era do sexo masculino. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o homem tinha marcas de violência na pele, e o caso está sendo investigado como um homicídio.



Conforme relatou CBMCE ao O POVO, mergulhadores da entidade foram chamados para fazer o resgate do corpo por volta das 15h30min de hoje. Sem vida, a vítima foi retirada do mar pelos agentes e colocada em uma parte alta da faixa de areia. Segundo estimativa do órgão, homem tinha entre 30 a 35 anos de idade.

Logo após resgate, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi ao local. Em nota, a SSPDS afirmou que as informações iniciais apontam que a vitima tinha marcas de violência no corpo. Até o fim desta tarde o homem ainda não havia sido identificado.

Ainda segundo a pasta, exames periciais devem ser realizados para que seja possível descobrir a identidade da vítima. Agentes da Policia Civil investigam o caso em busca de descobrir como o crime aconteceu e também de encontrar os responsáveis pela autoria dele.

