Polícia investiga morte de mulher em Mauriti

Uma mulher foi morta nesta quarta-feira, 8, em Mauriti, a 408 quilômetros da Capital, Fortaleza. Segundo informações de um morador, por meio de vídeo recebido pelo O POVO, o caso se trataria de um feminicídio, após o marido matar a esposa. A causa da morte da moradora, entretanto, não foi especificada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE).

Agentes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados na manhã para atender à ocorrência na residência no município.



Por meio de nota, a SSPDS informou que a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Mauriti, estão realizando diligências sobre a morte da mulher. Segundo a pasta, a ocorrência ainda está em andamento e mais informações serão repassadas posteriormente.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas também para o telefone (88) 3552.1181, da Delegacia Municipal de Mauriti. O sigilo e anonimato são garantidos.

