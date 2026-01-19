Homem tenta matar outro, mas arma falha em Mucambo; veja vídeo

Suspeito armado atira contra alvo em um estabelecimento comercial, mas arma falha e ambos entram em luta corporal / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem tentou matar outro indivíduo dentro de um estabelecimento comercial durante uma feira no município de Mucambo, a 255,36 quilômetros de Fortaleza, nesse domingo, 18. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação criminosa, em que o suspeito se encaminha armado ao local, tenta atirar contra o alvo, mas a arma falha.

As imagens mostraram que, em seguida, a vítima da ação criminosa corre atrás do suspeito após a arma não disparar e eles iniciam uma luta corporal no meio da rua. O caso foi registrado com a presença de dezenas de pessoas, entre feirantes e pessoas que estavam fazendo compras na região.

A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Pacujá, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ainda não há informações da motivação do crime. Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Polícia Civil de Pacujá: (88) 3641 1337

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

