Homem tenta matar outro, mas arma falha em Mucambo; veja vídeo

Homem tenta matar outro, mas arma falha em Mucambo; veja vídeoCaso aconteceu nesse domingo, 18, em um estabelecimento comercial. Suspeito foi desarmado pelo alvo. Arma foi apreendida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE)
Um homem tentou matar outro indivíduo dentro de um estabelecimento comercial durante uma feira no município de Mucambo, a 255,36 quilômetros de Fortaleza, nesse domingo, 18.
Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação criminosa, em que o suspeito se encaminha armado ao local, tenta atirar contra o alvo, mas a arma falha.
As imagens mostraram que, em seguida, a vítima da ação criminosa corre atrás do suspeito após a arma não disparar e eles iniciam uma luta corporal no meio da rua. O caso foi registrado com a presença de dezenas de pessoas, entre feirantes e pessoas que estavam fazendo compras na região.
Após a luta entre os envolvidos cessar, o suspeito da ação criminosa sai andando em direção contrária da vítima. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e apreendeu uma arma de fogo com cinco munições. O material foi encaminhado para uma unidade policial na região. O suspeito ainda não foi preso.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil do Ceará (PC–CE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) seguem com oitivas e diligências relacionadas à ocorrência. A vítima, de 22 anos, já responde por lesão corporal dolosa.
A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Pacujá, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ainda não há informações da motivação do crime.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Pacujá: (88) 3641 1337
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br