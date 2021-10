Advogado é preso com pistola sem ter autorização para o porte do armamento

Um advogado foi preso em um bar com uma pistola e 17 munições no município de Monsenhor Tabosa, no Ceará, na última terça-feira, 26.



Policiais civis realizaram uma abordagem na região e souberam que havia um homem armado no bar. As equipes identificaram o advogado com uma pistola 9 mm e um carregador com 17 munições. O suspeito informou à Polícia que voltava de um estande de tiros e parou no estabelecimento para consumir bebida alcoólica.

Os agentes verificaram que ele não possuía autorização para portar o armamento e, então, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

