Duplo homicídio é registrado na zona rural de Morrinhos

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Entre as vítimas estava Ezaquiel Gomes, irmão do vereador Naftali Gomes (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Morrinhos. Delegacia de Marco investiga o caso

Crédito: Via WhatsApp O OPOVO

Dois homens foram mortos a tiros em um bar da localidade de Intans, no município de Morrinhos, na Mesorregião do Litoral Norte do Estado. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 23.



Um outro homem também foi ferido na ação criminosa e foi socorrido a uma unidade de saúde. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que acompanha o caso a Delegacia Municipal de Marco, município vizinho a Morrinhos.



Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. Uma das vítimas foi Ezaquiel Gomes, irmão do vereador Naftali Gomes (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Morrinhos.