Líder religioso suspeito de estuprar as filhas é preso em Morrinhos

Um líder religioso de 45 anos foi preso suspeito de estupro contra as próprias filhas, de 20 e 15 anos de idade. As vítimas sofriam a violência sexual desde os 8 e 10 anos, conforme a investigação policial. A prisão aconteceu em Morrinhos, no Ceará, nessa quarta-feira, 24.



De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), as informações foram repassadas pelo Conselho Tutelar no município de Morrinhos.

Os crimes ocorreriam há mais de dez anos, e o suspeito estaria usando cargo de líder religioso para ameaçar as vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O suspeito ainda teria apalpado as vítimas e feito buracos nos banheiros para vê-las tomando banho", informou a PC-CE.

Houve a representação da prisão do indivíduo, que teve mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, importunação e ameaça expedido em seu desfavor.

Conforme a Polícia, ele foi preso na residência dele e encaminhado à Delegacia de Marco, no Ceará.