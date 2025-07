Homem é morto a tiros e corpo encontrado com sinais de violência em via pública em Morada Nova

Imagem de apoio ilustrativo. Equipe da PMCE foi acionada para a ocorrência / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

Um homem de 50 anos foi morto a tiros em uma via pública no município de Morada Nova, a 167,62 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na manhã dessa quinta-feira, 3. O corpo foi encontrado com sinais de violência. Conforme informações policiais, a vítima foi encontrada sem vida com disparos de arma de fogo. O POVO apurou que a vítima se chamava Audivan. Ainda não há informações do que motivou o crime.