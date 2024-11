Água e comida de fábrica em Morada Nova tinham quatro cepas de bactérias

A denúncia sobre a contaminação aconteceu no dia 11 de novembro, quando os trabalhadores relataram um surto de uma doença gastrointestinal. Com náusea, vômito e diarreia, os funcionários lotaram Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade.

Quatro cepas da bactéria Escherichia coli e o Rotavírus A, que causam diarreia e infecção intestinal, foram encontradas na água e na comida fornecidos a funcionários da empresa Coopershoes Calçados , em Morada Nova , a 167,2 km de Fortaleza. Confirmação é do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen) após análise de amostras biológicas.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que foi notificada no dia 14 de novembro e recomendou a suspensão do uso de bebedouros e a utilização de água engarrafada. A pasta afirma que técnicos realizaram investigação epidemiológica em campo, inspeção sanitária e entrevista com 400 funcionários da empresa.

Foram coletadas amostras da água, da comida e de material biológico de pessoas que apresentavam sintomas. "A verificação do material coletado nos alimentos constatou a existência das bactérias Bacillus cereus e Estafilococos coagulase positiva em alguns produtos. Já na avaliação da água, foram detectadas bactérias do grupo coliformes totais e Escherichia coli", detalha a Sesa através de nota.

Ainda de acordo com a Sesa, a Prefeitura de Morada Nova recebeu os laudos e as orientações necessárias e a empresa deverá ser autuada e responderá processo administrativo sanitário.