Funcionários de fábrica de calçados denunciam surto de doença gastrointestinal em Morada Nova

Os funcionários da fábrica de calçados Coopershoes, localizada em Morada Nova, a 167,62 km de Fortaleza, denunciam um surto de doença gastrointestinal. Trabalhadores do local tiveram sintomas como náusea, vômito e diarreia e lotaram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Ao O POVO, o secretário da Saúde do município, Luiz Carlos da Silva, confirmou o aumento no número de usuários da UPA e afirmou que a vigilância sanitária municipal e do Estado fizeram vistorias e coletas de material na fábrica. As amostras foram enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen).