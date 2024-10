Dois homens são presos em operação para desarticular organizações criminosas no CE

Prisões ocorreram por meio de uma ação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) e o Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI)

Dois homens foram presos no sábado, 26, no distrito de São João do Aruaru, em Morada Nova, distante 167,62 km de Fortaleza. Detenção aconteceu durante a operação Vale Blindado, que busca desarticular organizações criminosas violentas que atuam na região do Vale do Jaguaribe.

Prisões ocorreram por meio de uma ação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) e o Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi).