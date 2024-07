Adolescente é suspeito de abusar sexualmente de criança de 7 anos em Morada Nova

Um adolescente de 14 anos foi apreendido sob suspeita de ter abusado sexualmente de uma criança de sete anos. O caso foi registrado no último sábado, 29, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe.

A Polícia Militar informou que o episódio ocorreu em uma casa de acolhimento localizada no bairro Alto do Tiradentes. Aos PMs que atenderam à ocorrência, um funcionário do estabelecimento afirmou ter flagrado o jovem abusando do menino.