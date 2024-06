Loja pega fogo no centro de Morada Nova no Ceará e bombeiros são acionados

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o fogo começava a se espalhar pela loja quando a “guarnição estabeleceu uma linha direta de ataque para combater as chamas e conseguir extinguir o incêndio em aproximadamente 50 minutos”.

Ao chegarem na rua João Climaco Raulino, no centro da cidade, os bombeiros observaram que as chamas consumiam uma prateleira repleta de impressoras e estabilizadores.

Um incêndio aconteceu na madrugada desta terça-feira, 18, em uma loja de conserto de impressoras no município de Morada Nova , a 167 quilômetros de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros da cidade de Juazeiro do Norte foi acionado para debelar o incêndio, chegando no local por volta das 01h40min da madrugada.

Após debelarem as chamas e realizarem o rescaldo do local, os bombeiros realizaram uma inspeção no imóvel. Segundo a corporação, não foram identificados danos estruturais. No entanto, os bombeiros solicitaram uma avaliação mais profunda feita pela Defesa Civil do município.