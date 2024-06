Fogo atinge fazenda de Lúcia Veríssimo e atriz recebe atendimento

A atriz Lúcia Veríssimo compartilhou com seus seguidores que um incêndio de grandes proporções atingiu sua fazenda no município de Chiador, em Minas Gerais. O fogo começou por uma bituca de cigarro jogada na mata seca por um grupo que invadiu a propriedade.

No domingo, 16, a artista compartilhou um vídeo com fotos e registros do ocorrido. Ela comenta que cerca de 45% da área da fazenda é mata e que proíbe a entrada para caça e pesca no local.

