Dezenas de cavalos morreram em incêndio de estábulo na França

Balanço preliminar aponta que 70 animais morreram. Origem do incêndio teria sido acidental

Cerca de 70 cavalos morreram em um incêndio na manhã deste domingo, 16, em um estábulo em Bernesq, na Normandia, noroeste da França, segundo um balanço preliminar das autoridades.

O fogo atingiu um barracão de 500 m2 no haras situado na propriedade do castelo desta pequena comuna, no departamento de Calvados, dedicada à criação de cavalos de corrida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É preciso confirmar, mas 70 cavalos", teriam morrido, informou à AFP a Prefeitura de Calvados.