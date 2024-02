Duas pessoas morrem em colisão de veículos em Morada Nova

Motoristas dos carros morreram no local, e um dos passageiros foi encaminhado a uma unidade hospitalar

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), dois carros se envolveram em uma colisão frontal . Os condutores dos veículos, de 29 e 37 anos de idade, ficaram presos às ferragens e morreram no local.

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito registrado na noite desse domingo, 25, na CE-138, no município de Morada Nova , a 169 quilômetros de Fortaleza.

O passageiro de um dos veículos foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Morada Nova.

Os bombeiros, destacados de Limoeiro do Norte, foram acionados por volta das 19h55min e, apesar da forte chuva, conseguiram retirar as vítimas utilizando equipamento desencarcerador com extensor e expansor. Os trabalhos foram finalizados às 22h15min.