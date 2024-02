Cantora de forró, Marcinha Sousa morre em acidente em rio

A cantora de forró Marcinha Sousa e o marido dela, conhecido como Ivan da Van, morreram afogados em um carro após tentarem atravessar uma ponte sobre um rio, localizada no município de Jardim, a 540 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com apuração da rádio O POVO CBN Cariri, o veículo do casal teria apresentado problemas mecânicos enquanto passava pela ponte, localizada no distrito de Bom Sucesso, e foi arrastado pela correnteza.